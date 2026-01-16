Попариха Терзиев заради кризата с боклука

Регионалната здравна инспекция в София e съставила акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

По думите му от октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани, а инспекцията е пратила писма до общината за зоните – 1, 3, 4 и 7, с които е заявила, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани. РЗИ е издала 4 предписания, съответстващи на тези писма, с които е трябвало да бъдат отстранени нарушенията.

"Не бяха отстранени, като районите "Илинден", "Красно село", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Триадица" и други, останаха без сметоизвозване", посочи Караджов. Той подчерта, че на 20 януари изтича и крайният срок за изпълнение на второто предписание, свързано с овладяването на кризата с отпадъците в София.

