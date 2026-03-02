Отиде си дългогодишен наш кмет

Най-дългогодишният кмет на радомирското село Долна Диканя Елинчо Колев е починал на 69 годишно възраст след кратко боледуване, пише struma.bg.

Той е постъпил в болница преди повече от седмица. Въпреки усилията на лекарите е издъхнал.

Колев бе кмет на Долна Диканя от 1999 година. Преди да оглави едно от най-големите села в Радомирско е работил в Заводите за тежко машиностроене, бил е и синдикален лидер. Известен е и като много активен при решаване проблемите на селото, като спортен деятел.

Некролог за кончината му издадоха от община Радомир и от кметството в селото. Погребението е в сряда.

