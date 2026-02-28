Ройтерс: Върховният лидер на Иран е убит

Върховният лидер на Иран Али Хаменей беше убит при израелски удар по резиденцията му в Техеран тази сутрин.

Тялото на аятолаха е намерено в руините на разрушения комплекс.

Това обяви Ройтерс, позовавайки се на високопоставен израелски служител.

Същата информация беше разпространена от американското издание на Axios, израелския „Канал 12“ и Fox News.

Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в Машхад. Той е провъзгласен за великия аятол през 1994 г.

Оттогава той многократно критикува американските власти, а през 2014 г. нарече САЩ „символ на тирания срещу цялото човечество“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, обявявайки избухването на военни действия срещу Иран, нарече сегашното иранско ръководство „поглед на жестоки и опасни хора“. Според него враждебната дейност на иранските власти директно е заплашвала САЩ.

Преди повече от час израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че „всички има признаци“, че Хаменей вече не е жив.

Според него израелските въоръжени сили са ударили резиденцията на върховния лидер на Иран.

Междувременно Министерството на културата на Иран съобщи в социалните мрежи, че страната е отменила речта на Хаменей, планирана за вечерта. Причините за отмяната не са посочени.

Освен това Ал Маядийн пише, че Хаменей е жив, той е в оперативния щаб и ръководи боевете. Зетят му, както и съпругата на сина на върховния лидер на Иран обаче са убити при ракетни атаки срещу столицата на Ислямската република.

По-рано медиите написаха, че иранският министър на отбраната Аиз Насирзаде и командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур е загинал в резултат на израелски атаки.

