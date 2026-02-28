Нови разкрития! Замесени ли са Хари и Меган в аферата Епстийн?

Поредната порция документи, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ, прати ударна вълна право към Калифорния. Имената на Меган Маркъл и принц Хари изплуваха в архивите на покойния педофил Джефри Епстийн.

Оказва се, че Хари е бил подслушван... но не от службите, а от прословутите руски пранкъри Вован и Лексус. В имейлите се обсъжда как принцът, мислейки си, че говори с Грета Тунберг, отчаяно се опитва да се разграничи от „кирливите ризи“ на чичо си принц Андрю. "Ние сме възможно най-далеч от тази история!", кълне се Хари, докато светът се пита: Защо изобщо се оправдава?

Появата на Маркъл в имейлите обаче породи зловещи слухове на Острова. Носи се мълва, че Меган Маркъл не е била непозната за кръга на Епстийн. Говори се за скандална снимка на яхта, на която тогава бъдещата херцогиня позира с "момичетата на Джефри". Засега автентичността не е потвърдена, но "Дейли Мирър" разкрива: Меган е наложила пълно вето на Хари да общува с роднините си заради позора на Андрю!

Докато кралското семейство се тресе, изплуваха още по-шокиращи кадри. Легендарният физик Стивън Хокинг е бил засечен в компанията на оскъдно облечени жени на частния остров на Епстийн - Литъл Сейнт Джеймс!

Какво е правил парализираният учен там? Официалната версия: Бил е на научна конференция.

