Нови разкрития! Замесени ли са Хари и Меган в аферата Епстийн?
Разсекретиха поредна порция документи
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Разсекретиха поредна порция документи
Години преди смъртта си той очерта няколко сценария, които могат да доведат нашия вид до ръба на оцеляването
Или ядрен взрив, или пандемия
Ликът му се очаква да се появи и върху банкнота
Учени разкриха механизма на развитие на болестта на Лу Гериг
Починалият астрофизик се конкурира с Бел и Флеминг
Черните дупки могат да водят към други вселени, смята прочутият британски физик Стивън Хокинг, цитиран от електронната версия на в. "Индипендънт". Хок...
Най-малко четирима души се опитаха да се качат на трибуната, на която говореше кандидатът за номинацията на Демократическата партия за президент на СА...
Дори Стивън Хокинг не може да обясни популярността на Доналд Тръмп. Номинацията на републиканците за президентската надпревара в Америка предизвика ко...
"Пробив към звездите" ще използва най-новите технологии Гениалният британски физик Стивън Хокинг предложи начин за изпращане на космически апарат до...
Великият физик Стивън Хокинг и над 150 водещи учени призоваха Великобритания да остане в ЕС. Според тях, ако страната напусне съюза, това ще е катастр...
Неда Лаптева успя да впечатли световноизвестния физик Стивън Хокинг. Преди две години българската ученичка печели конкурс за въпрос към него, съобщава...
Световноизвестният британски физик и космолог Стивън Хокинг е бил принуден да отмени няколко свои публични изяви заради влошено здраве, предаде Асошие...
Проектът на Юрий Милнер е на стойност 100 млн. долара Прочутият физик Стивън Хокинг се присъедини към проект, финансиран от руския милиардер Юрий Мил...
Професорът по физика Стивън Хокинг, който страда от тежка форма на амиотрофична латерална склероза, би обмислил варианта за асистирано самоубийство, а...
Човечеството трябва да направи всичко възможно, за да колонизира космоса в следващите 1000 години. Това каза Стивън Хокинг по време на специална лекци...
Световноизвестният физик Стивън Хокинг е горд от Оскара, който Еди Редмейн получи за ролята си в "Теорията на всичко". "Браво, Еди, аз съм много горд...
"Агресията е най-големият пропуск на човешката раса и заплашва да ни унищожи всички", това заяви Стивън Хокинг и призова хората да бъдат по съпричастн...
В най-обсъжданата лента на сезона участва и Георги Николов, който живее в Лондон "Теорията на всичко" е разтърсваща история за силата на човешкия дух...
Георги Николов влезе в "Теория на всичко", след като през годините снима с Брус Уилис, Джъд Лоу и Антъни Хопкинс В нашумелия филм за живота на Стивън...