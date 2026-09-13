Всичко за Стивън Хокинг

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Хокинг: Еди, гордея се с теб

Хокинг: Еди, гордея се с теб

Световноизвестният физик Стивън Хокинг е горд от Оскара, който Еди Редмейн получи за ролята си в "Теорията на всичко". "Браво, Еди, аз съм много горд...

24 февруари | 20:10
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Животът на Хокинг

Животът на Хокинг

В най-обсъжданата лента на сезона участва и Георги Николов, който живее в Лондон "Теорията на всичко" е разтърсваща история за силата на човешкия дух...

29 януари | 17:05
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