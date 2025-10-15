Стивън Хокинг смрази света с тревожно предсказание

Един от най-великите умове на нашето време, покойният теоретичен физик и космолог проф. Стивън Хокинг (1942-2018), остави след себе си редица смразяващи предупреждения за бъдещето на човечеството.

Години преди смъртта си той очерта няколко сценария, които могат да доведат нашия вид до ръба на оцеляването, а едно от предсказанията му е особено тревожно.

На срещата на върха Tencent WE през 2017 г. Хокинг направи шокираща прогноза – до 2600 г. планетата ни ще бъде толкова пренаселена, а потреблението на енергия ще нарасне до такива нива, че Земята буквално ще се превърне в "огнено кълбо", което "свети в червено".

Според гениалния учен, експоненциалният растеж на населението и технологичният напредък не могат да продължават вечно. Той многократно е алармирал, че този неудържим ход крие огромни рискове.

В няколко свои публични изказвания Хокинг открои и други заплахи, които могат да сложат край на цивилизацията ни. Сред тях са ядрена война, екологични катастрофи и неконтролираното развитие на нови технологии, които, ако не бъдат регулирани, могат да се обърнат срещу създателите си.

В интервю за Би Би Си през 2016 г. физикът обясни, че макар вероятността за глобална катастрофа в рамките на една година да е малка, в перспективата на хиляди години тя става почти сигурна.

В последните години от живота си Хокинг все по-често говореше за единствения според него път за спасение. Той беше категоричен, че бъдещето на човешкия вид зависи пряко от развитието на космическите пътувания и способността ни да колонизираме други планети.

Според него това е единственият начин да си осигурим дългосрочно оцеляване и да се предпазим от заплахите, които сами създаваме на родната си планета. Дали ще успеем да го постигнем навреме, остава въпрос на бъдещето, пише "Блиц".

