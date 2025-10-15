Първи подробности за един от новите ергени

Тримата млади мъже, които ще поемат по пътя към любовта в новия сезон на романтичното риалити „Ергенът“ са Марин Станев, Кристиян Генчев и Стоян Димов. Мъже с неподправен характер, вълнуващи истории и големи мечти. Нещото, което ги обединява е стремежът да открият жената, с която да изградят истинска връзка, базирана на любов и лоялност.

Стоян Димов е на 30 години, роден и живее в Пловдив. Макар да е завършил право, още след дипломирането си осъзнава, че юридическата професия не отговаря на неговата същност. Артистичната му душа копнее за сцена, творчество и вълнуващ живот, изпълнен с емоции. Днес Стоян работи като брокер на недвижими имоти – професия, която му се удава и му носи удовлетворение.

„Щастлив съм, но не и влюбен“ – това заявява Стоян. И добре знае какво търси – жизнерадостна и спонтанна жена, която да бъде красива и емоционално интелигентна. И заявява, че влюби ли се, партньорката му със сигурност ще се чувства специална.

За да разкаже още за Стоян, какъв е той и какви качества притежава, в студиото на „Преди обед“ влиза неговата майка Елена – човекът, който безспорно го познава най-добре. Заедно с нея е и Христо, най-близкия приятел на новия ерген.

Обикновено, майките се появяват в един по-късен етап от предаването, почти в неговия финал. В случая Елена решава да подкрепи сина си още в самото начало – месеци преди старта на шоуто. „Първоначално бях много изненадана, когато Стоян ми сподели решението си. Но след първоначалния шок, помислих и прецених, че той вече е достатъчно голям, умен и интелигентен и с изключително силна интуиция и реших, че ще го подкрепя изцяло“, казва тя.

„А и смятам, че съм свършила много добра работа като майка“, категорична е Елена.

И не крие, че често е мислила за това каква ще е жената, която ще застане до сина ѝ. „Това е един от най-важните избори в живота. И разчитам, че той ще прояви интуиция и ще избере момиче, което да ми е на сърце от пръв поглед“.

Качествата, които трябва да притежава бъдещата снаха, според Елена са: доброта, емоционална интелигентност и нежност.

Тук се включва и Христо, който също определя трите най-важни черти, които трябва да притежава жената за Стоян. „Трябва да е зряла, уравновесена, да излъчва доброта. И да може да разговаря с него на различни теми, да е широко-скроена. И разбира си, външният вид е много важен за него, това го гарантирам.

А какъв е Стоян когато е влюбен? „Много е шеметен. И изживява чувството си на сто процента. Както всяко нещо, което прави“, казва Елена.

И разкрива и още една, неочаквана страна на своя син – той е изключително романтичен. „Често ми честити празниците с авторско стихотворение. Прави ми и комплименти, казвайки ми колко съм красива. А това за една майка е невероятно, наистина топли сърцето."

