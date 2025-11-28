Оля Малинова призна за "Трейтърс"

Оля Малинова проговори откровено за най-тежките и най-ярките периоди в живота си. Участието й в „Трейтърс“ тя описва като „възможност пораснал човек да бъде дете“, а най-трудното в играта е изолацията и размитата граница между реалност и измислица. В телевизията започва без опит, но за година изгражда увереност и се научава да се справя с динамиката на живия ефир.

Като стенд-ъп комик Оля не очаквала такъв успех – спектаклите ѝ се превръщат във феномен, а предстоящите шоута са сред най-чаканите. Комедията за нея е начин да превърне най-болезнените си преживявания в смях, макар че много от тези истории е разказвала, преди да има смелостта да ги преосмисли.

Най-тежкият ѝ личен период е 2022 г., когато преживява дълбока депресия, паник атаки и физически симптоми. Излизането на сцена тогава е изпитание на ръба на възможностите. Разводът ѝ е другият голям срив – усещала го като „погребване на роднина“, но днес с бившия ѝ съпруг остават близки и партньори в бизнеса с малиново вино, където тя вече не е в оперативната дейност.

След няколко бърнаута Оля става „жесток егоист“ – учи се да казва „не“, пази времето си, спи по 12–13 часа в уикендите и поставя здравето и детето си на първо място. Работи от 13-годишна – първо като спасител в Кипър, а по-късно минава през корпоративни върхове и болезнени провали. Най-тежкият професионален удар идва, когато след половин милион евро печалба от неин пазар ѝ казват, че „не е достатъчно“.

Разказва за вирусния менингит, който я „рестартира“ и я оставя месеци без памет, както и за страховете си като майка в държава с растяща несигурност. Признава, че понякога съжалява, че не е останала в чужбина, но любовта към България я държи тук.

Иронично споделя, че би намалила бюста си, но няма смелост за операция, а любимата ѝ храна е манго. Вино пие основно българско – от уважение към местния бизнес.

