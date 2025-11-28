Тайно наддаваха за фланелка на Стоичков и картина на Зуека

Над 100 представители на културата, политиката, бизнеса, спорта и медиите се обединиха около каузата на фондация „Силата на мечтите“ – да се подкрепят младежи, които навършват пълнолетие и напускат институциите, където са израснали поради отсъствие на родителски грижи.

Венцислав Рангелов, Красимир Балъков и Пламен Николов от фондация “Национали 94” бяха скъпи гости и съмишленици на Ралица Евтимова

В галерия „Анел“ Ралица Евтимова посрещна футболните герои Красимир Балъков и Пламен Николов, прочутия учител Диян Стаматов, бившият социален министър Минчо Коралски, актьорите Китодар Тодоров и Симеон Владов, художничката Даниела Тодорова… На благотворителния търг по време на елегантната вечеря бяха разиграни артефакти и предмети, дарени от известни личности. Водещите, Станислава Айви и Димитър Чолаков от дома в Елин Пелин, обявиха началото на аукциона, чиито първи лот беше рокля на испански дизайнер от клипа на Lejos, огнения хит на Мариана Попова и Орлин Горанов.

Топ стилистът Митко Дамов спечели на търга два артефакта, а Симеон Владов изпълни два от хитовете си

Сериозен интерес провокираха творби на изтъкнати родни автори, между които бяха рисунка на Димитър Казаков-Нерон и натюрморт на Тома Трифоновски. Топ стилиститът Митко Дамов два пъти спечели дуел с конкурентен ценител на изящното изкуство и си тръгна със зрелищна картина и с прекрасна икона в обков на Свети Георги. Страстите се нажежиха, когато стана ясно, че върви тайно наддаване за фанелка на Христо Стоичков, специално извадена от сбирката в музея му. Башар Рахал пък предостави от сърце абстрактната творба на Васил Василев-Зуека „Ангелите идват винаги навреме“, скъп подарък от стария му приятел.

Фондация "Силата на мечтите" съществува едва от шест месеца, но вече заявява своята мисия - да се даде шанс и надежда за образование на младежи, израснали като сираци или в условия на бедност. „Вярваме, че когато подадем ръка на момче или момиче, за да се образова и промени живота си, променяме бъдещето и на цялото общество“, коментира Ралица Евтимова. Видео пожелания изпратиха Башар Рахал, Здрава Каменова, Георги Тошев… Крисия напълни душите с „Я, кажи ми, облаче ле, бяло“. Симеон Владов вдигна адреналина с два от шлагерите си по стихове на големия поет Георги Константинов – „Рядък екземпляр“ и „Човекът на върха“.

Александър Чолаков и асистентката му представят картината на Зуека

Фото Лилия Йотова

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com