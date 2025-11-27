Декември носи разочарование на три зодии

Сякаш всички сме приели, че декември е месец на уют, смях, срещи и сбъднати мечти. Нищо в този живот обаче не ни е обещано! Уви, някои зодии ще се убедят в това от първо лице - голямо разочарование ги дебне зад ъгъла. Хубавата новина е, че бързо ще се справят с последствията от тази ситуация.

Близнаци

Близнаците ще се почувстват разочаровани от близък човек, но извън семейния кръг. Те ще разберат, че чувствата, които таят към въпросния, не са реципрочни и със сигурност не в степента, която са вярвали до този момент. Това ще се окаже голямо разочарование за тях и дълго време ще са като покросени, без да знаят как да преглътнат горчивината на поражението. Ангелът на любовта ще помогне на Близнаците по този въпрос - ще поправи тази връзка и в същото време ще им отвори очите, показвайки дали си струва да положат толкова много усилия.



Лъв

Лъвът като цяло почти никога не си взима поука от стари грешки, може би защото вярва, че той никога не бърка. Неотдавна Лъвът е „скочил в боя“, за да помогне на някой, който го използва само за собствена печалба. Лоялността и доброто сърце на Лъва отново ще му създадат трудности. Въпреки че намеренията му са продиктувани от добро сърце, той отново ще се натъкне на стена, която ще бъде много трудна за прескачане от него. В крайна сметка ще успее да подреди всичко в главата си и така ще си гарантира, че скръбта няма да продължи дълго.

Скорпион

Скорпионът се е насочил към нещо, което няма смисъл. Вината е отчасти негова, но няма смисъл да я анализираме. По-добре е представителите на зодията да бъдат креативни, за да се справят с тази ситуация възможно най-добре. Представителите на тази зодия имат нужда от вдъхновение и нови идеи, които ще направят нереалното по-реално. Така, Скорпионът може да излезе победител от тази трудна ситуация.

