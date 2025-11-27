Как да не фалирате, докато се подготвяте за празниците

До коледните и новогодишни празници остава по-малко от месец и еуфорията вече ни обзема лека-полека. Правим планове към ще прекараме почивните дни, с кого ще успеем да се видим, а и какво ще сложим на трапезата, както и под елхата.

Последните два месеца от годината са тези, в които харчим значителни суми, и е наистина важно да имаме ясна представа колко и за какво точно отива. Да знаем колко може да си позволим, как да го разпределим и винаги да имаме едно на ум. Затова и събрахме няколко важни правила, с които да се подготвим за празниците, спазвайки финансова култура.

Лимит за подаръците

Вероятно списъкът на хората, които искаме да зарадваме, е доста дълъг. Но е добре отново да го премислим и да решим кого може да изключим. Разбира се, това няма да са най-близките роднини и приятели, но винаги има по някой бонус.

Също така е много важно преди дa тръгнем да пазаруваме, да определим своите лимити. Може да е или общата сума, която да отделим за всички подаръци, или конкретна за всеки отделен, а защо не и двете. Когато имаме подобни ясни условия, ще е по-лесно да се придържаме към тях и да не се поддаваме на изкушения, които след това могат дa ни излязат доста скъпо, когато теглим чертата накрая.

Добра идея е и да заложим на групови подаръци, когато е възможно - например за някое приятелско семейство. Кошниците с различни сладки и солени храни са супер вариант, който може да ни излезе много по-изгодно, отколкото ако купуваме по нещо на всеки отделно. И отново всички ще са доволни.

Групиране на разходите

Точно както трябва да имаме лимит за парите за подаръци, е добре да разграфим и средствата, които сме готови да похарчим и за пътувания, празнична декорация, а и за коледната трапеза. Разбира се, планирането не е толкова лесно, особено когато става дума за храна.

Но ако знаем, че можем да отделим конкретна сума, ще се стремим да се придържаме към нея и да не прекаляваме с излишните и извънредни допълнения, които ще ни натоварят финансови.

За да ни е по-лесно да направим това разпределение на празничните разходи, най-добре е да изтеглим кеш всички пари, които сме отделили по различните пера, и да ги отделим едни от други. А когато трябва да купим нещо, взимаме и записваме. Така ще сме по-внимателни с разходите, отколкото ако плащаме с карта и нямаме особена яснота колко за какво е отишло.

Намаления

Те могат както да ни вкарат в излишни разходи, ако имаме слаба воля и лека ръка, така и да ни спестят много пари, ако знаем какво точно ни трябва и къде да го намерим. Именно затова е важно списъкът с подаръците и празничните покупки да е готов по-рано. Така ще имаме достатъчно време за търсене и сравняване на цените, за да можем да намерим най-изгодните оферти.

Направи си сам

Подготовката за празниците изисква не само средства, но и време. И ако имаме възможност да отделим няколко часа, може да спестим доста пари. С малко повече сръчност и вероятно помощ от някой близък може да подготвим както малки подаръчета за близки и приятели, така и част от коледната си декорация. След това ще бъдем наистина горди не само, че сме ги направим сами, но и че сме спестили.

Същото важи и за трапезите по празниците. Дори готвенето да ни идва малко в повече, колкото повече неща си направим сами у дома, а не да ги поръчваме, толкова по-изгодно ще ни излезе. А ако сме в ролята на домакини на събирания, може да помолим всеки от гостите си да направи по нещо и така ще ни е по-лесно - и физически, и финансово.

Не само разходи, но и приходи

Когато не очакват повече харчове, най-често посягаме към спестяванията си. Някои пък избират да пазаруват с кредитна карта или да вземат кредит. Но по-финансово изгодно ще ни е да намерим начин за допълнителни проходи по това време на годината. И дори не е задължително да е с допълнителна работа - може просто да продадем ненужни вещи от вкъщи, съветва Forbes.

