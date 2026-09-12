Как да не фалирате, докато се подготвяте за празниците
Да знаем колко може да си позволим, как да го разпределим и винаги да имаме едно на ум
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Да знаем колко може да си позволим, как да го разпределим и винаги да имаме едно на ум
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Делото се води от екип от следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Хасково
Тя подчерта, че от изключителна важност е енергийният клас на електроуредите за отопление
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ЦИК обяви обобщени данни от изборите
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Това показва американски педиатър във видео, превърнало се в хит в социалните мрежи Видео, споделено от американски педиатър в социалните мрежи, се п...