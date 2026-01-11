Арнолд Шварценегер с голяма изненада за зет си

Актьорът Крис Прат сподели в интервю за Page Six, че е получил впечатляващ подарък от своя тъст Арнолд Шварценегер за Коледа – огромна картина, на която са дядото и неговите четирима внуци.

"Езикът на любовта му са подаръци, които са безценни. Той просто не пести от подаръци" каза Прат, добавяйки, че портретът ще бъде ярка украса на къщата, в която живее със съпругата си Катрин Шварценегер.

Семейството на Прат и Шварценегер продължава да радва с нови събития: през ноември 2024 г. двойката роди третия си син, Форд, който вече се присъединява към най-големите им дъщери Лила (на 5 години) и Елоиз (на 3 години).

Прат отглежда и 13-годишен син, Джак, от първия си брак с Ана Фарис.

Познанството между Крис и Катрин беше необичайно: първият им разговор беше организиран от бъдещата свекърва. Двамата живеят щастливо, гледат децата и очевидно, получават щедри подаръци от Арни.

