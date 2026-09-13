Случи се! Крал Чарлз прегърна внуците
Принц Хари заведе семейството си в Хайгроув Хаус
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Принц Хари заведе семейството си в Хайгроув Хаус
След обещание за семейна среща херцогът на Съсекс преразглежда плановете си заради отказана полицейска охрана
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Крис Прат обяви, че Арни е много щедър
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Той вече не се вълнува от нежеланието на радиата да пускат хитовете му
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Снимката е правена от Мидълтън в Балморал през лятото на 2022 година
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Продуцентът сподели снимка на Кай и Еди
Снимката е на кралица Елизабет II, покойния й съпруг принц Филип и седем от правнуците им
Водещата коментира слуховете около дъщеря й Мари
Дъщеря й Мари вече над две години живее на семейни начала с гаджето
94-годишната кралица не можела да се нарадва на трите си внучета
Време за техните усмивки и моите решения!
Още сънувам темите по литература, споделя Тодор Игнатов, един от наследниците на големия поет и преводач Тодор Игнатов, шефът на редакция "Кино" в БН...