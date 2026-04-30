Веселин Маринов произнесе истината за Рачков

Веселин Маринов каза най-сетне какво мисли за Рачков, с когото много се занасят в "Като две капки вода".

„Капките“ е едно различно предаване. В него целият екип на Магардич и Джуди Халваджиан извършва героизъм. Иначе как ще бъде 14 години най-гледаното шоу в България? 14 сезона да намираш актуални участници, които от седмица на седмица да стават по-добри, по-качествени. Аз в началото на всяко ново издание си казвам: „Този път май няма да са толкова конкурентни”, но с всяка година има все по-добри и по-силни образи и имитации. А иначе Рачков е един гений. Такива артисти рядко могат да се намерят. Изглежда, че и провокациите, които създава, са нещо, което върви повече, отколкото да стои мирен. И затова и сценаристите му разрешават да импровизира повече", споделя певецът в новия брой на „Супер Магазин“.

Той с радост разказва, че внуците му знаят всичките му песни наизуст. "Израснаха с тях и си ги искат. И аз малко се учудих, но дъщеря ми ги беше записала тайно на телефона си, докато пътували в колата. Тя им ги пуска и те пеят с мен, знаят всяка дума. Много е вълнуващо. Иначе два пъти са били на моите концерти в София. Растат, да, и все повече ще разбират и ще имат отношение. Няма друга такава радост!, казва още той.

Категоричен е, че Веселина е жената, с която ще остарее. "Надявам се, че животът няма пак да ме изненада. Както е имало вече такива случаи... Но проверката на времето и най-вече изгарянията по пътя са ми показали, че това е жената, с която искам да прекарам живота си оттук нататък".

Много му е мъчно и заради предателствато, което едва преживял. "Преди няма и година един от най-близките ми хора така ми заби нож, че ще го помня цял живот. Трудно е да се преглътне от приятел, който си смятал за толкова близък. За мъжкото приятелство говоря - за тези трима-четрима души, които ги има всеки мъж... Аз не мога да приема мои колеги, като кажат на концерти: „Здравейте, приятели!”. Приятелството е велика, съкровенна дума, тя е като „благодаря“. Това предателство боли много", споделя още той.

