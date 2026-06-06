DARA пред BBC: На два пъти щях да се откажа, треперех цялата

Победителката в "Евровизия 2026" DARA разкри, че е била на крачка да се откаже от конкурса два пъти, преди да донесе първата победа на България в историята на надпреварата.

Изпълнителката на хита "Bangaranga" сподели пред BBC Newsbeat, че първоначално е обмисляла да се оттегли, за да опази психичното си здраве.

„След като ме обявиха за представител на България, лежах в леглото и треперех. Опитвах се да се успокоя три часа“, признава 27-годишната певица.

По думите ѝ тревогата била свързана и с наскоро поставената ѝ диагноза ADHD (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност). Тя се страхувала, че огромното напрежение около конкурса може да влоши състоянието ѝ.

Проблемите започнали още преди самото участие. DARA разказва, че първият път е отказала заради клаузи в договора, с които не била съгласна.

„Почувствах се така, сякаш съм направила нещо лошо, че не съм достойна. Не исках да рискувам психичното си здраве до степен, от която няма да мога да се възстановя“, казва тя.

В крайна сметка помощта на терапевт ѝ помогнала да се справи с напрежението.

„Работя с терапевт и тя много ми помогна да се чувствам комфортно сред много хора. Наистина се чувствах на мястото си навсякъде, където отивах“, споделя певицата.

Освен терапията, DARA използвала дихателни упражнения, рисуване, водене на дневник и медитация, за да остане спокойна по време на конкурса.

„Евровизия е най-голямото нещо, което един артист може да направи. Но никога не съм се чувствала по-спокойна и по-сигурна на сцена“, казва тя.

Във Виена българката постигна една от най-убедителните победи в историята на конкурса. Докато точките валели една след друга, тя останала напълно спокойна.

„Просто повтарях: Благодаря ти, Боже, че ме постави на тази сцена и ми даде тези хора около мен“, разказва DARA.

След историческия триумф БНТ потвърди, че следващото издание на конкурса ще се проведе в София. Певицата беше посрещната като герой в българската столица и се очаква да има важна роля в подготовката на събитието през 2027 г., пише още BBC.

Въпреки грандиозния успех, Дара казва, че най-голямата ѝ мечта не е свързана с музикалната кариера.

„Някой ден искам да имам деца. Искам да бъда здрава. Това е много по-важно от успеха в кариерата. Да бъдеш успешен като човек е много високо в списъка ми с цели“, признава тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com