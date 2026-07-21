Юлиан Вергов идва в Бургас за премиерата на нов български филм

Българският игрален филм „Жени извън употреба“ (2026) на режисьора Александър Косев ще направи своята първа среща с бургаската публика тази вечер в рамките на 11-ото издание на Burgas International Film Festival (BIFF).

Прожекцията започва в 19:30 часа в Културен център НХК и е част от конкурсната програма за пълнометражни филми.

Специални гости на събитието ще бъдат актьорите Юлиан Вергов, Александра Костова, Мартин Методиев и Николай Урумов, както и сценаристът Нели Димитрова, които ще представят филма пред публиката.

История за четири жени и техните избори

„Жени извън употреба“ разказва историята на четири жени, чиито съдби се преплитат в момент на лични изпитания, важни решения и вътрешни промени. Лентата поставя акцент върху човешките взаимоотношения, трудните избори и силата да започнеш отначало.

Оператор е Михаил Янакиев, за когото това е дебют като оператор на пълнометражен игрален филм.

Любопитен факт е, че продукцията е заснета изцяло в Бургас, а зрителите ще разпознаят редица емблематични места в морския град.

Богата фестивална програма

Вторият ден на BIFF предлага още три заглавия от международния конкурс за късометражно кино – „Клас“ на Руми Каул (Нидерландия), „Толкова ниско небе“ на Хоаким Мишо (Белгия/Франция) и „Пиратска земя“ на Ставрос Петропулос (Франция/Гърция).

В програмата „Фокус Австрия“ зрителите ще могат да гледат филма Amour Fou (2014) на една от най-утвърдените европейски режисьорки Джесика Хауснер.

На сцената „Охлюва“ турският режисьор Сунай Терзиоолу лично ще представи своя филм „Връзки, корени и страсти“, включен в черноморската селекция BIFF Black Sea, и ще разкаже повече за връзката си с България.

Входът остава свободен

Фестивалът предлага и богата съпътстваща програма с творчески ателиета, срещи с автори и представяния на книги.

Всички прожекции и събития до 25 юли са с вход свободен. Българските филми се прожектират с английски субтитри, а чуждестранните – с български.