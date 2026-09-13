Юлиан Вергов идва в Бургас за премиерата на нов български филм
"Жени извън употреба" се среща с публиката в Културния център
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"Жени извън употреба" се среща с публиката в Културния център
Николай Урумов и Михаил Мутафов са звездите в „Юн Габриел Боркман“
Спектакълът с името „Възраждане“ е с участието на Николай Урумов
Двамата си партнират в "Хайде да убием Матилда"
Театралните награди за хумор и сатира бяха раздадени за пети пореден път
Актьорите шофирали по заледен участък
Топ актьорът върти две дами в „Сюрприз“ по Чудомир
Ударите от ляво и от дясно те вкарват в правия път, иначе се луташ – и калта те чака, казва големият актьор
Големият актьор и компания обират овации в Младежкия театър
Нисък таван похлупва мечтите на българина, казва прочутият актьор, който вече има успехи и като режисьор
Николай Урумов режисира елитна компания
Николай Урумов и Александър Урумов, които нямат роднинска връзка, но са отличен творчески тандем, атакуват Новия театър в НДК. Топактьорът, който напо...
Николай Урумов в понеделник играе култовия си моноспектакъл "Лалугер" за 150-ти път. Това ще се случи на голямата сцена във военния театър, която маес...
Николай Урумов е премиер на България в шестия епизод на "Знакът на българина". Първият сезон на политическия трилър завършва следващия понеделник, 14...
В Австралия ме представиха като Джефри Ръш от София, призна прочутият актьор