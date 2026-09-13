Всичко за Николай Урумов

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Урумовци атакуват НДК

Урумовци атакуват НДК

Николай Урумов и Александър Урумов, които нямат роднинска връзка, но са отличен творчески тандем, атакуват Новия театър в НДК. Топактьорът, който напо...

01 юни | 17:15
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Ники Урумов стана премиер

Ники Урумов стана премиер

Николай Урумов е премиер на България в шестия епизод на "Знакът на българина". Първият сезон на политическия трилър завършва следващия понеделник, 14...

09 април | 20:45
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