Внучката на Чаплин се влюби в България: Купи си терлици и розово масло

Актрисата Уна Чаплин, позната от сериалите „Игра на тронове“, „Black Mirror“ и филмите „Аватар“, беше сред специалните гости на тазгодишното издание на Aniventure Comic Con в София.

Внучката на легендарния Чарли Чаплин призна, че България заема специално място в сърцето ѝ, защото именно тук след десетилетия се среща отново с първата си най-добра приятелка, съобщава bTV.

„Бяхме на една-две години, когато се срещнахме. Семейството ѝ се премести, когато бяхме на три-четири години и оттогава не сме се виждали. Казва се Лати и след толкова години най-после ще се срещнем отново. Това е невероятно“, сподели актрисата.

По думите ѝ именно тази среща превръща посещението ѝ в България в нещо много повече от поредно участие на международен фестивал.

Очарована от българските традиции

Освен старото приятелство Уна Чаплин открива и красотата на българските занаяти.

Тя разказва, че прекарала близо час в малък магазин за ръчно изработени сувенири в центъра на София.

„Стоях в един магазин поне 45 минути. Продавачката накрая ме попита дали все пак ще купя нещо, а аз ѝ казах: „Не мога да спра да разглеждам“. Взех терлици за дъщеря ми и розово масло. Исках да купя още много неща, но нямах място в куфара“, разказа тя с усмивка.

Живот в сянката на легендарната фамилия

Дъщеря на актрисата Джералдин Чаплин и режисьора Патрисио Кастийо, Уна признава, че най-голямото предизвикателство в живота ѝ не е било нито една роля, а фамилията, която носи.

В един момент дори обмисляла да се откаже от името Чаплин.

„Благодарение на майка ми и на директора на театралното училище, в което учех, не го направих. Днес съм изключително благодарна. С времето осъзнах колко е важно да уважаваме наследството си и предците си“, казва актрисата.

„Чарли Чаплин беше разказвач на истории“

За Уна нейният дядо остава не само една от най-големите фигури в историята на киното, но и неизчерпаем източник на вдъхновение.

„Обожавам творчеството му. Ако единственото, което направя през живота си, е да помогна на още хора да открият неговото творчество, това ще бъде достатъчно. Той беше разказвач на истории, какъвто светът рядко е виждал“, споделя тя.

Сред най-ценните вещи, които пази от него, е една сребърна лъжица.

„Имам една от неговите сребърни лъжици. Това е нещо, което винаги ще пазя“, разказва Уна Чаплин.