Георги Тошев с ново разкритие за Венета Райкова

Георги Тошев отново отправи остри думи към Венета Райкова. Повод стана въпросът на Алпер Чочев в „Черешката на тортата“: „С какво не бихте направили компромис в работата си?“

Отговорът на Тошев веднага беше възприет като препратка към публичния му конфликт с Райкова и работата ѝ в „Преди обед“.

„Аз показах с какво не мога да направя компромис – с една дама и нивото на водене на телевизионна програма. Компромис с това не можех да направя“, заяви той пред останалите участници.

Журналистът допълни, че телевизията не бива единствено да следва масовия вкус, а трябва и да го формира.

„Телевизията, при целия ентъртеймънт, в крайна сметка е консервативна медия, която трябва да държи и да изпреварва вкусовете на зрителите. Тя трябва да изпреварва тенденциите“, каза още Тошев.

Думите му отново върнаха вниманието към напрежението между него и Венета Райкова. По-рано той публично се разграничи от „Преди обед“ и отправи критики към посоката на предаването и начина, по който то се води.

Макар този път да не назова Райкова директно, формулировката му не остави особени съмнения към кого е насочен коментарът. Така конфликтът между двамата отново се разгоря, този път от масата на кулинарното риалити.

Останалите участници също разкриха с какво не биха направили компромис в професионалния си живот. Алпер Чочев разказа, че негов оператор е откраднал камера, и подчерта, че не би проявил толерантност към кражба. Елизабет Методиева заяви, че не приема компромиси с качеството на работата си и с дребните интриги.

В тазседмичните епизоди на „Черешката на тортата“ участват още Юли Тонкин и Виктория Кузманова, половинката на Димитър Рачков.