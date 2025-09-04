Венета Райкова се издаде! Проговори за легендарно шоу

Новата водеща на „Преди обед” Венета Райкова се издаде

Оказва се, че тя не може да пази тайна. Това стана ясно, докато Райкова коментираше легендарно шоу, което скоро излиза на екрана на бТВ.

Венета направи интересен коментар за „Traitors: Игра на предатели”, на което тя била огромен фен. Райкова подчерта, че е гледала чуждестранен вариант на играта и буквално се е пристрастила към нея, чакайки с нетърпение всеки следващ епизод.

Водещата обаче призна, че с българския вариант нещата стоят по-различно. От bTV ѝ предложили да гледа предварително вече заснетите серии от „Traitors: Игра на предатели”. Венета Райкова обаче сама се дистанцирала от тази възможност и то по много съществена причина. Тя се притеснява, че може да издаде без да иска подробности за новото шоу, а в случая това ще е голям гаф.

