Любимо шоу се връща на екран. Кой ще го води
"Пееш или лъжеш“ се завръща в ефира на NOVA
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"Пееш или лъжеш“ се завръща в ефира на NOVA
Камата заведе внуците си на почивката
Търси си връзка
Щастлива е заради племенницата си Маги
Тенис звездата призна, че вече е имало разговори по темата
Президентът събира 4000 зрители, бойци на Ю Еф Си и политически спор около най-необичайното шоу в резиденцията
Държавният секретар прогнозира 1 млрд. зрители за събитието на Ю Еф Си, организирано около рождения ден на Тръмп и 250-годишнината на САЩ
Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям
Председател на комитета е вицепремиерът Иво Христов
Той отишъл в Милано, а тя в София и празнувала първата им годишнина с пица
Мястото на срещата е площад "Княз Александър I", 18 часа
„Благодарение на DARA, България от зрител се превръща в сцена", каза министърът на културата
Колко гола му били отменили
Премиерата на формата е на 19 май
Предаването стартира за първи път в България на 19 май
Не е ясна съдбата на любимо тв шоу
Съпрузи или майка и син
Ново шоу тръгва по Нова тв
Обяви новото си работно място в "Като две капки вода"
В мач от турнира в Индиън Уелс