Любимо шоу се връща на екран. Кой ще го води

"Пееш или лъжеш“ се завръща в ефира на NOVA с четвърти сезон. Музикалното шоу стартира на 20 септември от 20:00 часа, а водещ отново ще бъде Димитър Рачков.

До него като постоянни детективи ще застанат Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов, които ще помагат на гост-звездите да разпознаят кой от участниците действително притежава певчески талант и кой само умело заблуждава околните.

Първият епизод ще бъде специално благотворително издание на живо в подкрепа на УНИЦЕФ България. В него ще се включат Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава.

Концепцията на предаването остава позната. Гост-звездата трябва да прецени кои участници могат да пеят, без предварително да е чувала гласовете им. За целта ще разчита на различни улики, поведението им на сцената и помощта на детективите.

Участниците обаче ще се опитват да заблудят звездите и журито, което превръща грешните предположения и неочакваните обрати в основна част от шоуто.

Развръзката идва в края на предаването, когато последният останал участник излиза на сцената за дует с гост-звездата. Едва тогава става ясно дали тя е успяла да разпознае истинския певец, или е била подведена.

Четвъртият сезон на "Пееш или лъжеш“ ще продължи да залага на комбинацията от музика, хумор и изненади, като обещава и нови предизвикателства за популярните участници.

Първият епизод е на 20 септември от 20:00 часа по NOVA.