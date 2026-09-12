Любимо шоу се връща на екран. Кой ще го води
"Пееш или лъжеш“ се завръща в ефира на NOVA
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"Пееш или лъжеш“ се завръща в ефира на NOVA
Кой ще я замества през лятото
Филмовата индустрия отдавна използва по-широки формати от домашните телевизори
Пукнатини, отблясъци и намалена чувствителност показват, че е време за смяна
Ще се излъчва всеки делничен ден
За 30 дни може да се пребори
Социалните бани - здравето като културно място за срещи
Но опровергава слуховете
Тя и Златимир Йочев се появиха в предаването 120 минути
Например телефон с екран, обърнат надолу, показва, че сте заинтересовани от разговора
Той ще ограничи ъглите на видимост на екрана за тези, които ни наблюдават
Новият продукт бие предишния лидер Galaxy S25 Ultra с 1 точка и iPhone 16 Pro Max с 11 точки
Спечелените в играта суми, учениците ще дарят в помощ на болни деца
Снимките ще се проведат на мястото, на което бе заснет и сериалът „С река на сърцето“
В сряда в предаването се завръща отпускарят Златимир Йоче
Снимките се провеждат в студията на Warner Bros в Лийвсдън, Великобритания
Работи се по ново шоу
В предаването на Георги Любенов
Титулярът Марина се завръща в ефира
Какво е обяснението по случая