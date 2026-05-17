Как да разберете, че е време да смените протектора на смартфона

Протекторите за дисплеи отдавна са сред най-популярните аксесоари за смартфони, защото предпазват екрана от драскотини и пукнатини. Според експерти обаче много хора правят една и съща грешка - използват защитното стъкло прекалено дълго. С времето то губи защитните си свойства, появяват се микропукнатини, прозрачността намалява, а ръбовете започват да се разлепят. Според BGR това не само влошава външния вид на телефона, но и значително намалява защитата при изпускане.

Най-важните признаци, че е време за смяна

Специалистите посочват, че най-очевидният сигнал за смяна са пукнатините и отчупванията по стъклото. Дори малки повреди означават, че структурата на защитния слой вече е нарушена и при следващ удар може да не успее да предпази дисплея.

Друг често срещан проблем е разлепянето по краищата. С времето лепилният слой отслабва и под стъклото започват да проникват прах и мръсотия, които могат да надраскат самия екран.

Експертите съветват да се обръща внимание и на понижената чувствителност на дисплея, както и на появата на замъгляване и отблясъци. Това също е знак, че защитният слой вече е износен.

Колко често трябва да се сменя защитното стъкло

Според препоръките протекторът трябва да се подменя средно веднъж годишно, дори по него да няма видими пукнатини. Причината е, че микродраскотините и ежедневното износване постепенно отслабват способността му да поема удари. Така при падане стъклото може вече да не защити екрана достатъчно добре.

Кой тип защита е най-добър

На пазара най-често се срещат три основни типа защита - закалено стъкло, полиуретаново фолио и полиетилен терефталатно фолио, известно още като PET.

Закаленото стъкло се смята за най-здравия и надежден вариант. То предлага най-добра защита срещу удари и драскотини и се усеща най-близко до оригиналния дисплей на телефона.

Полиуретановите фолиа са по-достъпни и имат способност частично да се „самовъзстановяват“ при дребни драскотини и ожулвания.

PET фолиата са най-евтиният вариант. Те са много тънки и почти незабележими върху екрана, но предлагат и най-слаба защита.

Какви допълнителни функции предлагат

Съвременните протектори често включват и допълнителни екстри като антирефлексно покритие, защита от пръстови отпечатъци, филтър за синя светлина и режим за поверителност, който скрива съдържанието на дисплея от хората около вас.

Изборът според експертите зависи най-вече от това дали потребителят търси максимална защита или предпочита по-естествено усещане при работа с екрана.

Как да защитите телефона си най-добре

Ако често изпускате смартфона си, специалистите препоръчват използването на закалено стъкло в комбинация с удароустойчив калъф. Така ударът при падане се разпределя по-добре и рискът от счупване на дисплея намалява значително.

Експертите напомнят, че защитното стъкло трябва да се възприема като консуматив, който периодично се подменя. Навременната смяна може да спести скъпи ремонти и да запази дисплея на телефона в добро състояние за по-дълго време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com