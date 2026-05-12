A1 и OPPO представиха смартфон с 10x оптичен зуум

A1 и OPPO представиха официално новия уникален смартфон Find X9 Ultra по време на специално събитие в София на 12 май. Според компаниите моделът е първият смартфон в света с 50MP телефото обектив с 10x оптичен зуум. Новият флагман вече е наличен за покупка в мрежата на A1.

Премиера в София

Събитието беше открито от Александър Кръстев, старши мениджър в отдел „Устройства и аксесоари“ в A1, който акцентира върху партньорството между телекома и OPPO.

„Потребителите все по-често търсят устройства, които съчетават водещи камери, премиум дизайн и висока производителност, отговаряща на динамичното ежедневие. За нас е важно да предлагаме на клиентите си разнообразие от иновативни устройства и услуги, които отговарят на различните нужди и начини на живот. Радваме се, че заедно с OPPO можем да представим Find X9 Ultra – устройство, което поставя силен акцент върху мобилната фотография и цялостното потребителско изживяване“, коментира Александър Кръстев.

По време на събитието Владимир Кайтазов, търговски директор в OPPO България, и Борис Димитров, регионален мениджър в OPPO България, представиха визията на компанията за развитието на мобилните технологии и основните иновации във Find X9 Ultra.

Специален гост беше документалистът Мартин Граховски, който демонстрира практически съвети за смартфон фотография и показа кадри, заснети с новото устройство.

Камери и видео възможности

Камерата на OPPO Find X9 Ultra е разработена съвместно с Hasselblad и според компанията пренася усещането за професионална фотография в смартфон формат. Сред основните акценти е първият в света 50MP телефото обектив със 10x оптичен зуум, както и 20x хибриден зуум с оптично качество и до 120x дигитално приближение.

Системата включва още две 200MP камери – ултра-чувствителна основна камера и портретен телефото обектив. Според OPPO те осигуряват високо качество както при дневни, така и при нощни снимки.

Моделът разполага и с ново поколение True Color камера, която възпроизвежда цветовете по-естествено и реалистично. Вградени AI функции подпомагат както заснемането, така и обработката на кадрите директно от устройството.

Find X9 Ultra предлага и разширени видео възможности с поддръжка на 4K запис при 120 fps и 8K видео при 30 fps, насочени към потребители, които търсят по-кинематографично видео съдържание.

Дисплей, дизайн и батерия

Смартфонът впечатлява и с дизайн, вдъхновен от емблематичните камери Hasselblad, комбиниращ метал, кожа и минималистична визия, повлияна от скандинавския стил.

Find X9 Ultra разполага с 6,82-инчов 144Hz 2K ProXDR дисплей, който според компанията осигурява плавно визуално изживяване и ярка картина. Вградената AI адаптивна грижа за очите настройва екрана според околната среда, а сертификатите TÜV Rheinland гарантират по-комфортна употреба при продължително използване.

Устройството е оборудвано с процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батерия с капацитет 7050 mAh. Поддържат се 100W бързо зареждане и 50W безжично зареждане.

Защита и цена

Смартфонът има защита от вода и прах по стандартите IP66, IP68 и IP69, използва стъкло Corning Gorilla Glass Victus 2 и разполага със SGS сертификат за устойчивост.

Клиентите на A1 могат да закупят OPPO Find X9 Ultra за 1459,98 евро/2855,47 лв. в брой или на лизинг за 24 месеца срещу 70,98 евро/138,82 лв. месечно с план Unlimited Ultra.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com