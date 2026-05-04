Ето как ще изглежда най-скъпият iPhone в историята (СНИМКА)

Първите изображения на сгъваемия iPhone вече циркулират онлайн и дават ясна представа за посоката, в която върви Apple. Известният вътрешен източник Digital Chat Station публикува кадри на макети, които според информацията отразяват реалния дизайн на устройството.

Новият модел, за който се очаква да носи името iPhone Ultra, изглежда като най-амбициозния проект на компанията от години. Всичко подсказва, че Apple се готви да навлезе мощно в сегмента на сгъваемите смартфони.

Дизайн като книга и почти невидима гънка

Според наличната информация iPhone Ultra ще използва форм-фактор тип „книга“, при който устройството се отваря хоризонтално. Външният дисплей ще бъде с диагонал 5,49 инча, но със съотношение 3:2, което го прави по-практичен въпреки компактния размер.

При разгъване потребителят ще разполага със 7,76-инчов вътрешен екран със съотношение 4:3 - формат, близък до този на таблет като iPad mini. Това подсказва, че устройството ще се позиционира не само като телефон, но и като инструмент за работа и мултимедия.

Един от най-големите проблеми при сгъваемите устройства - видимата гънка - очевидно е адресиран. Apple залага на панта от течен метал и гъвкаво стъкло, които значително намаляват линията на сгъване. Допълнително впечатление прави и дебелината - едва 4,8 мм в разгънато състояние, което е по-малко дори от някои стандартни модели.

Мощност, батерия и цена от ново поколение

Техническите характеристики също подсказват, че това няма да е просто експериментален модел. Очаква се iPhone Ultra да разполага с батерия от 5500 mAh, четири камери, включително два основни сензора от 48 MP, както и новия 2-nm чип A20 Pro, комбиниран с 12 GB RAM.

Цената обаче ще бъде също толкова впечатляваща - над 2300 долара, което го позиционира в най-високия клас на пазара.

Премиерата се очаква през есента на 2026 г., редом с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, докато през лятото Apple ще представи iOS 27 - първата операционна система на компанията, оптимизирана за сгъваеми устройства.

Голяма стратегия отвъд един продукт

Сгъваемият iPhone изглежда е само част от по-широка стратегия. Компанията вече намеква за „безпрецедентни иновации“ през 2026 г., включително дебют на смарт очила и значително подобрена версия на Siri.

Всичко това показва, че Apple не просто следва тенденциите, а се готви да ги диктува - и iPhone Ultra може да бъде началото на нова ера за мобилните устройства.

