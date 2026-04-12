Как правилно да зареждате смартфона през 2026 г.? Ново правило!

Много потребители все още вярват, че новият смартфон трябва да бъде напълно разреден и зареден няколко пъти, за да се поддържа батерията в добро здраве. Това правило обаче е напълно остаряло и отдавна няма място в съвременните технологии, пише BGR.

Откъде идва старият мит

Тази препоръка действително е имала логика в миналото. По-старите мобилни устройства са използвали никел-кадмиеви (Ni-Cd) батерии, които са страдали от т.нар. „мемори ефект“. Ако не са били зареждани до пълен капацитет, те „запомняли“ по-ниско ниво на заряд и с времето губели способността си да съхраняват енергия ефективно. Именно оттук се ражда широко разпространеното убеждение, че всяко ново устройство трябва да премине през няколко пълни цикъла на зареждане.

Какво се промени при съвременните батерии

Днес обаче ситуацията е напълно различна. Съвременните смартфони работят с литиево-йонни батерии, които имат коренно различен химичен състав и не страдат от този ефект. Това означава, че няма абсолютно никакво значение дали зареждате устройството си частично или до 100% - капацитетът на батерията не се влияе от това. Още повече - тези батерии са фабрично калибрирани и готови за употреба веднага след покупката, така че допълнителните цикли на разреждане и зареждане не носят никаква полза.

Какво наистина влияе на живота на батерията

Въпреки че старото правило вече не важи, правилните навици остават от значение. Най-важно е да се избягват екстремните температури - както прегряването, така и силният студ могат да съкратят живота на батерията. Също така е препоръчително да се използват оригинални или сертифицирани зарядни устройства, за да се избегнат проблеми с напрежението. Не бива и устройството да се държи дълго време на 100% заряд, тъй като това също води до по-бързо износване.

Умните технологии вече мислят вместо вас

Производителите вече внедряват интелигентни функции, които автоматично оптимизират процеса на зареждане. Системите анализират навиците на потребителя и временно спират зареждането около 80%, като го довършват точно преди телефонът да бъде използван. Така се намалява натоварването върху батерията и се удължава нейният живот.

Истината днес - митът е окончателно мъртъв

Така нареченото „правило за първо зареждане“ вече няма никакво приложение. В съвременните смартфони то е не просто остаряло, а напълно безсмислено. Реалната грижа за батерията не се крие в старите навици, а в разбирането на новите технологии и в по-разумното използване на устройството.

