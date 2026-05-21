Само една настройка оправя проблем с картината на OLED телевизора

Много притежатели на OLED телевизори се сблъскват с неочаквано разочарование - картината изглежда сива, скучна и без живот, въпреки че самият панел е способен на перфектно черно и висок контраст. Според рецензент на MakeUseOf причината може да се крие само в една изключена настройка. След активирането ѝ телевизорът му се е преобразил видимо, особено при HDR съдържание.

Става дума за функцията Dynamic Tone Mapping, която адаптира яркостта според конкретната сцена.

Dynamic Tone Mapping анализира изображението в реално време и настройва нивата на яркост така, че да се запазят детайлите както в светлите участъци, така и в сенките. Това е особено важно при сложни HDR сцени, където балансът между контраст, дълбочина и видими детайли често решава дали картината ще изглежда впечатляващо или плоско.

След включването на функцията изображението става по-ярко, по-наситено и по-реалистично. Сцени с висока динамика - ярки пейзажи, подводни кадри или контрастни нощни изображения - придобиват повече дълбочина и визуална сила, без сериозна загуба на детайли.

„Като се замисля, е малко неудобно, че не активирах тази настройка през първите няколко месеца след закупуването на OLED телевизора. С активирано динамично картографиране на тоновете, телевизорът ми стана забележимо по-ярък“, отбелязва експертът.

Dynamic Tone Mapping не променя възможностите на самия панел, но помага на телевизора да използва по-добре HDR сигнала. Затова, ако OLED телевизорът изглежда по-блед, отколкото очаквате, тази настройка може да се окаже най-бързият начин да върнете дълбочината, контраста и ефекта „уау“ в картината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com