Една грешка може да остави смарт телевизора с черен екран
Причината невинаги е панелът - токов удар може да повреди системните данни и да блокира зареждането
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Причината невинаги е панелът - токов удар може да повреди системните данни и да блокира зареждането
Много потребители гледат телевизия години наред със същите настройки, които са били активирани, когато са започнали за първи път
Щори, чисти филтри и разумен режим могат да намалят натоварването на уреда и сметката за ток
Проверката на настройката отнема минута и е полезна при необяснимо изтощаване в режим на готовност
Този метод не изисква инсталиране на допълнителни програми и дава забележим ефект веднага
Производителите умишлено настройват картината, така че да изглежда възможно най-впечатляващо в магазин
Въпреки че тази настройка се среща най-често в OLED панелите, тя не се ограничава само до тази технология
Те могат значително да подобрят зрителното ви изживяване без допълнителни разходи
Той предлага високо качество на картината, но има ограничена дълготрайност
Важните настройки на устройството на вашетео дете
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