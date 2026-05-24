Тези настройки на телевизора развалят качеството на филмите

Даже скъпите модерни телевизори често показват филмите по-зле, отколкото реално могат. Причината не е в качеството на устройството, а във фабричните настройки, които са направени основно за демонстрация в магазини. Това води до прекалено ярка картина, неестествени цветове и загуба на кинематографичния ефект. Експертите от XDA Developers обясняват кои настройки най-често развалят зрителското изживяване и как могат да бъдат коригирани.

Проблемът с фабричните настройки

Повечето телевизори пристигат с предварително активирани режими, предназначени да привличат вниманието в магазините. За тази цел производителите увеличават яркостта, контраста и наситеността на цветовете.

Според експертите това прави картината по-впечатляваща на пръв поглед, но същевременно изкривява визуалния стил и атмосферата, които режисьорът е искал да покаже.

Изглаждането на движението

Една от най-критикуваните функции е т.нар. Motion Smoothing или „изглаждане на движението“. Именно тя създава добре познатия ефект, при който филмите започват да приличат на сапунени сериали.

Причината е, че киното традиционно се снима с 24 кадъра в секунда, докато модерните телевизори работят на 60 или 120 Hz. За да направят движението „по-плавно“, устройствата изкуствено добавят допълнителни кадри между оригиналните.

Според специалистите това унищожава характерния кино ефект и прави картината прекалено гладка и неестествена.

Експертите препоръчват в менюто за настройки да се изключат всички функции, свързани с „Motion“ или „движение“.

Режимът Vivid също е проблем

Друг често срещан проблем е режимът Vivid или „Ярки цветове“. Той прави цветовете прекалено наситени, а белите тонове започват да изглеждат синкави.

Според експертите кожата на хората придобива неестествен оттенък, а тъмните сцени губят детайли. Освен това очите се уморяват значително по-бързо при продължително гледане.

Какъв режим препоръчват експертите

Специалистите съветват потребителите да преминат към режим „Режисьор“ или „Филм“ от настройките на телевизора.

Те предупреждават, че в началото картината може да изглежда по-малко ярка и „ефектна“, но след няколко минути окото свиква и изображението започва да изглежда много по-реалистично и приятно.

Според XDA Developers този режим е разработен съвместно с режисьори и филмови студия и автоматично изключва ненужните „подобрения“, които променят оригиналния вид на филма.

