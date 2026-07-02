Голям пробив в науката! Създадоха първия биологичен смартфон

Американски учени за първи път създадоха от нулата изцяло изкуствена клетка, която може да се програмира със софтуерни команди също толкова лесно, колкото и мобилно приложение – но вместо игри, тя ще изпълнява задачи като почистване на природата и прецизно унищожаване на ракови тумори.

Учени от Университета на Минесота в Съединените щати за първи път създадоха синтетична клетка от нулата, която може да се храни, расте и размножава като истинска. Този пробив в синтетичната биология може да въведе епоха на индивидуално създадени организми, които функционират като живи същества.

Това съобщи CNN.

Отбелязва се, че клетката е не нито растителна, нито животинска – но най-много прилича на обикновена бактерия.

В същото време, тя ще може да бъде програмирана да решава някои сериозни биологични проблеми в света за хората.

Говорим за биоинженерство на естествени клетки за решаване на проблемите на човечеството, върху които учените работят от десетилетия, каза един от учените от екипа, разработил синтетичната клетка.

Той твърди, че точно тези синтетичните клетки са следващата граница в науката, защото потенциално могат да доведат до разработването на нови лечения за рак и нови начини за улавяне на въглерод или производство на химикали.

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