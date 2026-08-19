Бум на измами по телефона! Звънят от познат номер

Измамници могат да накарат на телефона ви да се появи номерът на ваш близък или познат, а зад обаждането всъщност да стои съвсем друг човек. Това е т.нар. caller ID spoofing – технология, използвана за телефонни измами от години, която мобилните оператори в България се опитват да ограничат с технически средства.

Специалистът по киберсигурност Любомир Тулев предупреждава потребителите да не се доверяват сляпо на номера, който виждат на дисплея.

„На вашия телефон се изписва номер, който измамникът пожелае да бъде изписан. Може дори да бъде изписан номер на ваш познат, който съществува в телефонния ви указател, и по този начин ще видите името на вашия познат“, обяснява Тулев.

Затова при съмнително обаждане най-сигурният ход е да прекъснете разговора и сами да наберете номера обратно.

„При обратното обаждане вие ще звъннете на реалния собственик на този телефонен номер, а не на този, от който е замаскирано измамното обаждане“, посочва експертът.

AI вече може да имитира гласа на близък

Телефонните измами стават още по-трудни за разпознаване заради развитието на изкуствения интелект. Технологията позволява гласът на човек да бъде променен така, че да наподобява този на реален човек от обкръжението ни.

Така измамникът може да се представи за близък, приятел или познат и да поиска пари или извършването на определено действие, което може да доведе до финансови или други щети.

В подобна ситуация Тулев препоръчва да запазим критично мислене и да не действаме под натиск.

„Обикновено измамниците целят да ни въведат в заблуждение, да се опитат да изманипулират така разговора, че наистина да им повярваме“, казва специалистът.

Един от начините човек да се предпази е да има предварително уговорена тайна или ключова дума с близките си.

„Добра техника е с нашите близки да имаме нещо като ключова дума, която измамникът или изкуственият интелект няма как да знае“, съветва Тулев.

Нов капан: „Криптопортфейлът ви е компрометиран“

Според официални данни на ГДБОП през този месец се наблюдава и увеличение на измамите, свързани с криптоактиви и криптопортфейли.

Схемата отново започва с телефонно обаждане. На жертвата се казва, че криптопортфейлът ѝ е бил компрометиран и че средствата трябва спешно да бъдат прехвърлени на друг адрес, за да бъдат „защитени“.

Именно тук се крие капанът — посоченият нов портфейл всъщност е контролиран от измамниците. При извършване на трансфера криптоактивите попадат директно при тях.

По думите му често измамниците се опитват да се възползват от конкретни неща, които се случват в момента в държавата, креативни са и винаги се опитват да измислят нови техники и способи.

„Измамите са допълнително подсилени от употребата на изкуствен интелект. Много характерно в момента е използването на триизмерна атака от няколко различни вектора или триизмерност на социалното инженерство. Иначе казано атакуване на жертвата през фишинг имейл, чрез телефонно обаждане, подкрепено със снимков материал, така че жертвата през цялото време се чувства максимално объркана и въведена в заблуждение“, каза още експертът.

Затова при неочаквано обаждане, свързано с пари, криптовалути или спешна нужда от действие, най-доброто правило остава просто: прекъснете разговора, проверете информацията по независим канал и не прехвърляйте средства под натиск.