Брутален побой над дете в София: Тийнейджъри го нападнаха и ритаха на стадион

Кадри от брутален побой над дете в София предизвикаха възмущение, след като бяха разпространени в социалните мрежи. На видеото се вижда как група тийнейджъри нападат и ритат момче на стадион във „Филиповци“.

Случаят е от преди около два месеца, но кадрите от него отново насочиха вниманието към проблемите със сигурността в района. Жители на съседния квартал „Люлин“ твърдят, че това не е изолиран случай и че често стават жертва на тормоз и агресия, предава NOVA.

Те настояват институциите да предприемат мерки, включително да бъде поставено видеонаблюдение в района.

Преписка по случая е образувана на 21 юни. Всички участници в побоя са установени, като възрастта им е между 14 и 19 години. На тях са изготвени протоколи и са отправени предупреждения.

„Спретнат му е капан“

Жителка на „Люлин“, която познава нападнатото момче, разказва, че то редовно играе на игрището в квартала.

„Познаваме нападнатото дете, то играе редовно на игрището в квартала. За нападението разбрахме, че му е спретнат капан. Става въпрос за любовна история с момиче, но най-тревожното е боят от деца, извършен със страшна агресия“, коментира тя.

По думите ѝ проблемите в района не се ограничават до този случай.

Самата жена също твърди, че е ставала жертва на агресия.

„Ж.к. „Филиповци“ е изцяло общинска собственост. Това са блокчета, предвидени за социално слаби хора. Там обаче такива не живеят. В момента ние сме им като обслужващ персонал“, разказва тя.

По думите ѝ преди две седмици отишла да снима събарянето на незаконни стопански постройки, намиращи се на частни ниви зад жилищния комплекс.

„Нарушителите, които там са замърсили всичко, ме заплашиха с побой и ми крещяха, че нямам право да съм там“, разказва жената.

Сигнали и за други конфликти

Друга жителка на района твърди, че е била заплашена от човек от „Филиповци“, след като му направила забележка за начина, по който е паркирал.

Друг мъж пък разказва за спор около собствен имот, върху който преди около четири години е построена къща с площ около 200 кв. м.

„Институциите са уведомени, но ми казаха сам да издиря собственика на къщата“, посочва той.

Жителите на „Люлин“ настояват институциите да предприемат действия и да се засили контролът в района.

Те са отправили и покана към районния кмет за среща, на която да бъдат обсъдени проблемите със сигурността. По думите им писмото е изпратено преди 20 дни, но до момента не са получили отговор.