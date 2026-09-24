Решиха съдбата на 16-годишната, участвала в убийството на Георги Кузев

16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата.

Делото за мярката за неотклонение се гледа при закрити врата, а журналисти не бяха допуснати до заседанието, информира NOVA. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи.

До момента материалите по делото вече са събрани в 14 тома, съдържащи показания, веществени доказателства и експертизи.

16-годишната е една от общо осемте непълнолетни, които са обвиняеми за убийството на Георги Кузев. Мъжът беше нападнат на Младежкия хълм на 4 август. Разследването, което трябва да установи точната роля на всеки един от участниците в престъплението, продължава.