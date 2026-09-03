Решиха съдбата на 15-годишния, задържан за убийството на Георги Кузев. Нови разкрития

Апелативният съд остави в ареста 15-годишното момче, което бе обвинено в края на август с още двама непълнолетни за участие в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града на 4 август. Окръжният съд наложи и на тримата мярка „задържане под стража“. Съдът заседава при закрити врата. Решението е окончателно.

Обвинените за убийството са общо осем – шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано през август съдът беше взел мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Според прокурор Димитър Ангелов момчето е участвало в побоя, като е ритало жертвата и е снимало действията си.

Настояхме за мярка „под надзор на родител“, защото подзащитният ми не е навършил 16 години и смятаме, че е възможно превъзпитанието му, коментира адвокат Георги Георгиев. По думите му момчето е съдействало на разследването, като е дало пълни показания за разкриване на случая, и се разкайва за участието си в случилото се.

Адвокатът разказа, че единият от първите петима задържани е тартор на групата, която се саморазправяла с хора в различни ситуации. Той е бил близък с арестувания ръководител на сочения от разследването пловдивски клон на „Кръв и чест“. Непълнолетният давал команди кой какво да прави в деня на убийството.

Малолетното момче е искало да бъде в група и случайно попада в тази, каза Георгиев и допълни, че то не е участвало в сбирки на „Кръв и чест“.

Юристът каза още, че трите задържани в края на август момчета получавали в ареста заплахи за саморазправа от другите петима. Георгиев апелира родителите да имат повече контакт с децата си, докато са в ареста.

Адвокатът на едното 17-годишно момче от новите трима обвинени също е обжалвал мярката, наложена от магистратите, но след изтичане на срока. Защитата е поискала да бъде възстановен срокът за обжалване поради летните отпуски, като предстои на 8 септември Окръжният съд да реши дали ще уважи искането. Третият от втората група обвинени не е обжалвал.

Преди началото на заседанието протестиращи пред съда настояха за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, отнасящ се до наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни. В подписката е записано, че трябва да бъде изработен и внесен законопроект, предвиждащ по-тежка наказателна отговорност за непълнолетните, навършили 16 години, когато са извършили умишлено престъпление с изключително висока обществена опасност.

Предлага се при квалифицирано умишлено убийство и други изрично посочени най-тежки престъпления да отпадне автоматичното редуциране на наказанието единствено поради непълнолетието на дееца. Хората настояха и за справедлив процес и най-тежките присъди за убийството на Кузев.