Огромен пожар на плажа. Хората бягат изплашени

Огромен пожар е избухнал в популярното заведение „Verano“ на плаж Смокиня край Созопол, съобщи врачанският бизнесмен Николай Коцев, цитиран от bulnews.

Огънят е лумнал преди минути в района на комплекс „Green Life Beach Resort Sozopol“. Заведението е известно в цялата страна и привлича множество посетители през летния сезон.

Всички клиенти са били евакуирани. Пламъците са предизвикали паника сред плажуващите, които са напуснали района. По думите на очевидци част от хората са били силно изплашени, тичали са в различни посоки и са викали.

Заради горещото време и силния вятър стихията се разраства бързо, а пламъците достигат височина над 10 метра.

Към момента няма информация за пострадали. Причината за възникването на пожара също все още не е установена.

Според първоначалната информация на мястото все още няма пожарни екипи. Очаква се огнеборци да пристигнат и да започнат действия по овладяване на пламъците.

По-късно стана ясно, че на място са изпратени два противопожарни автомобила с шестима огнеборци, които в момента се борят с пламъците. Това съобщиха току-що от пресцентъра на ОДМВР-Бургас. Действията по потушаване на пламъците продължават.

По първоначална информация огънят е тръгнал от кухненското помещение на заведението, след което е обхванал и други части от ресторанта. Точната причина все още не е установена и ще бъде изяснявана след окончателното потушаване на пожара и извършването на оглед. Към този момент не е съобщавана официална информация за пострадали хора. Няма и данни за размера на нанесените материални щети.