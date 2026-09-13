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30 юни стана ден на смокинята

30 юни стана ден на смокинята

Пазарджик. Вече ще има и празник на смокинята. Идеята се роди спонтанно в септемврийското село Ветрен дол, а нейните автори са категорични, че ще напр...

30 юни | 6:35
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