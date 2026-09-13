Огромен пожар на плажа. Хората бягат изплашени
Огънят е лумнал пред очите на плажуващите
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Огънят е лумнал пред очите на плажуващите
От древни времена се ползва в традиционната медицина
Според публикациите бил докаран с камиони от различни места, дори от река Дунав
Последният случай е с къмпинг Смокиня
Ако концесионерът заравнява издигнати през зимата диги, това не е нарушение
Бургас. Поройният дъжд, който снощи наводни община Приморско, нанесе щети в къмпингите "Смокиня" и "Градина". Близо седем часа е продължил проливният...
Пазарджик. Вече ще има и празник на смокинята. Идеята се роди спонтанно в септемврийското село Ветрен дол, а нейните автори са категорични, че ще напр...