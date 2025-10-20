Посочиха плода на дълголетието

Едно от най-древните култивирани растения, смокинята расте от незапомнени времена в Средиземноморието и Близкия и Средния изток, където климатът е сух, слънчев и горещ. Споменава се многократно и в Библията - с нейните листа Адам и Ева прикриват голотата си.

Сочните, сладки плодове на смокиновото дърво са свързвани с темата за здравето и дълголетието още в Древна Гърция и Рим. И както показват съвременните изследвания, с основание. Установено е, че са отличен източник на фибри, витамини А, В (особено В6) и С, както и цял набор от жизненоважни минерали: калций, калий, магнезий, манган, цинк, мед, фосфор и желязо.

Пресните смокини са сравнително нискокалорични, но сушените са по-сладки и по-калорични, като същевременно много богати на калий. Всички части на пресния плод съдържат антиоксиданти, вещества, които предпазват клетките от увреждане от свободните радикали. Натрупването на свободни радикали в тялото играе роля в процеса на стареене и развитието на сериозни заболявания като рак, артрит и сърдечносъдови заболявания. Благодарение на този балансиран състав смокините имат много свойства, които са от полза за организма. Ето къде играят най-важна роля.

Храносмилане

От древни времена се ползват в традиционната медицина за борба със запека и за подобряване на здравето на стомашно-чревния тракт. Това се дължи на високото съдържание на фибри и пребиотици – вещества, които подхранват полезните бактерии в червата, за да имаме подобрена чревна флора и намалено чревно възпаление.

Сърце и кръвоносни съдове

Хронично повишеното кръвно налягане е директен път към инсулти и инфаркти. Един от факторите, водещи до хипертония, е липсата на калий, комбинирана с излишък на натрий или сол. Плодът е много богат на калий, което помага за коригиране на този дисбаланс. Фибрите служат и като превозно средство за извеждането на излишния натрий от тялото. Изследванията показват също, че смокините са фактор не само за нормализиране на кръвното налягане, но и за намаляване на нивото на мазнините и холестерола в кръвта.

Кости

Смокините са отличен източник не само на калий, но и на калций. Тези минерали, когато се комбинират, са много полезни за увеличаване на костната плътност, което помага за предотвратяване на остеопорозата и намалява риска от фрактури.

Коса

Във вкусния плод има желязо - минерал, необходим за поддържането на здрава коса. При хора с желязодефицитна анемия също е препоръчително да се приемат повече смокини.

Възпалителни заболявания

Заради съединения с противовъзпалителни свойства, блокиращи активността на цитокините – имунни молекули, причиняващи възпаление, смокините са ценен съюзник в борбата с тези състояния. Използват се в традиционната медицина като средство срещу кашлица, при болки в гърлото и дрезгавост на гласа (плодът се накисва в горещо мляко), както и за сваляне на висока температури.

Науката все още не е изследвала напълно смокините от гледна точка на здравето, но се предполага, че биоактивните съединения в плода помагат за поддържане на контрол на теглото, понижават нивата на кръвната захар при диабет, подобряват функцията на черния дроб и панкреаса. Важна роля имат за състоянието на кожата, за сексуалната функция и дори действат противораково, потискайки растежа на туморите, пише zdrave.to.

