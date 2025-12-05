Българите искат по-здравословен живот, но навиците изостават

Българите искат да живеят по-здравословно и активно, но реалността показва, че мотивацията невинаги води до устойчиви действия. Това се вижда ясно от нова онлайн анкета на Huawei, проведена в рамките на инициативата „21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI“. Отговорите на 752 участници очертават отчетлив контраст между намерения, самочувствие и реални ежедневни навици, свързани с движение, сън, психично благополучие и хранене.

Българите искат здраве, но ежедневието остава заседнало

Българите демонстрират стремеж към по-здравословен живот, но активността им остава под препоръчителните нива. Новата анкета на Huawei, проведена в рамките на инициативата „21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI“, задава 17 въпроса, на които са отговорили 752 души. Данните показват, че 58,6% вярват, че се хранят здравословно, но 44,4% правят под 10 000 крачки дневно, а повече от половината не спортуват редовно.

Анкетата, проведена между 3 и 23 ноември 2025 г. на официалната Фейсбук страница на Huawei България, показва, че макар информираността за значението на движението да е висока, ежедневните навици на повечето хора остават заседнали. Сходен е и профилът на хранителното поведение – 59% от участниците не знаят приблизително колко калории приемат дневно, което прави изграждането на устойчиви здравословни практики трудно.

Тегло, самочувствие и емоционално благополучие

Темата за теглото остава чувствителна за много българи. Макар 67,1% от анкетираните да не са с наднормено тегло към момента, 52,3% признават, че са били в такава ситуация в миналото. 85,8% смятат, че наднорменото тегло води до здравословни проблеми, а 92,8% считат, че влияе негативно и върху психичното здраве.

Здравето и външният вид имат силна емоционална връзка. 94,3% от участниците споделят, че визията пряко влияе върху емоционалното им състояние. В същото време 56,8% определят ежедневното си настроение като „неутрално“, което подчертава важността на подхода към Emotional Wellbeing – ключова функция в смарт часовниците на Huawei, обявени през 2025 г. Сред хората, попълнили анкетата, само 40% знаят, че тази функция е налична в моделите Huawei Watch 5, Huawei Fit 4 и Huawei Watch GT 6.

Технологиите се превръщат в най-близкия здравен помощник

Данните показват ясна тенденция към дигитално подпомагане на здравето. 78,6% от анкетираните следят пулса си чрез устройство, 61,3% наблюдават качеството на съня, а 59,2% проследяват дневните калории. Впечатляващо е, че 87% от отговорилите биха предпочели тренировъчен гласов асистент на български език – стремеж към персонализирана подкрепа, която Huawei вече осигурява с новата серия HUAWEI Watch GT 6.

Новите смарт часовници остават верни на традициите на GT серията – премиум дизайн, изключително дълъг живот на батерията до 21 дни, прецизно GPS позициониране и широк набор от здравни и спортни функции. Emotional Wellbeing подпомага потребителя да разпознава, проследява и управлява своето емоционално състояние през деня. С тренировъчния гласов асистент на български език серията прави изграждането на устойчиви навици по-осезаемо и достъпно.

21 дни - практическа формула за промяна

Инициативата „21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI“ цели да осигури практичен модел за промяна чрез малки, ежедневни стъпки. Само 21 дни са нужни за създаване на нов навик, както сочат множество научни изследвания. Когато към това се добавят лесни стратегии за движение, следене на показатели и подкрепящи технологии, преходът към по-добро здраве става значително по-постижим.

Резултатите от кампанията показват, че българите имат мотивация и желание за промяна, но на тях им липсва последователност, информираност и подкрепа. Именно тук технологиите, общностните инициативи и съвременните смарт часовници могат да помогнат мотивацията да се превърне в реални действия.

