Денонощни проверки за Никулден. Инспектори на лов за нелегална риба

В дните преди Никулден текат засилени съвместни проверки на Агенцията по храните и Агенцията по рибарство по пазарите и тържищата, предлагащи риба. Целта е на празничната трапеза да няма продукти с неизяснен произход, както и риба, която не отговаря на качествените изисквания. Инспекциите обхващат обекти за търговия, заведения, производствени предприятия и складове.

Засилен контрол от водоемите до магазина

Началник отдел „Контрол на храните“ към областната дирекция на БАБХ - Бургас, д-р Иляна Митева, заяви пред БНТ, че проверяват произхода, етикетирането и качеството на рибата, както и съответствието ѝ с нормативните изисквания. По думите ѝ инспекциите имат за цел трайно да решат проблема с продукти с неизяснен произход.

Търговците трябва да разполагат с документи за произход, ветеринарномедицински свидетелства за риба от водоеми и декларации за произход от ИАРА. Контролът по водоемите също е засилен. „Проверките ни са денонощни - и през деня, и през нощта,“ съобщи Константин Дамянов, началник отдел „Черно море“ в ИАРА.

Как сами да разпознаем прясната риба

Д-р Митева даде и ясни указания как потребителите сами да разпознаят прясната риба, припомняйки думите от филма „Белязания“. „Най-важното - очите са изпъкнали и бистри. Те никога не лъжат“, подчерта тя.

Трябва да се следи и за хрилете - те трябва да са бледорозови до червени. Люспите следва да са прилепнали и трудно отделящи се, а кожата - гладка и лъскава. Консистенцията трябва да е стегната и еластична, а слузта - прозрачна. Експертът предупреди, че прясната риба трябва да се съхранява при температура, близка до топенето на леда, а замразената - при не повече от -18°C.

