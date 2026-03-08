Италиански столетници назоваха любимия си вид кафе

Много хора не могат да си представят началото на деня без чаша ароматно кафе. Интересното е, че тази напитка често присъства и в менюто на тези, известни със своето дълголетие. Особено внимание привлича еспресото, което според някои изследвания може да има положителен ефект върху здравето. Експертите обаче подчертават, че ключът е както в начина на приготвяне, така и в умерената консумация.

Любимото кафе на столетниците

Еспресото е силно кафе с произход от Италия, приготвено под високо налягане. То се отличава с богат аромат и концентриран вкус, който го прави една от най-популярните кафе напитки в света.

Еспресото е особено популярно сред италианците, включително жителите на остров Сардиния. Този регион се смята за част от така наречената Синя зона - място, известно с големия брой хора, които живеят над сто години.

Подобна традиция на консумация на кафе има и в други Сини зони, например на полуостров Никоя в Коста Рика и на гръцкия остров Икария.

Защо кафето може да е полезно

Една от причините кафето да се свързва с по-добро здраве е съдържанието на полифеноли. Това са съединения с антиоксидантни свойства, които помагат за намаляване на оксидативния стрес в организма.

Кофеинът също играе важна роля. Той може да повиши енергийните нива, да подобри настроението и да стимулира метаболизма.

Според някои наблюдения редовната консумация на кафе може да бъде свързана с по-нисък риск от сърдечни заболявания, инсулт, диабет и респираторни проблеми.

Как се приготвя правилно еспресо

Класическото еспресо се приготвя бързо и под високо налягане, обикновено между 8,5 и 9,5 бара. За една доза се използват приблизително 12 грама фино смляно кафе.

Целият процес на приготвяне не трябва да продължава повече от около 35 секунди. Най-лесният начин за приготвяне на напитката е с автоматична машина за еспресо, при която е достатъчно да поставите чашата и да натиснете бутон.

Машините с бутален механизъм изискват малко повече усилия. При тях кафето трябва първо да се смели, след това да се постави в цедка и да се уплътни внимателно.

Колко кафе е безопасно

Специалистите смятат, че безопасната дневна доза кофеин за възрастни е около 300 милиграма. Обикновено се препоръчва приемът да не надвишава 400 милиграма на ден, тъй като по-високите количества могат да доведат до нежелани странични ефекти.

Съдържанието на кофеин в кафето може да варира в зависимост от сорта зърна. Робустата например съдържа малко повече кофеин от Арабика.

Начинът на приготвяне също има значение. Около 250 мл капучино съдържат приблизително 65 милиграма кофеин. Същото количество филтърно кафе има около 95-100 милиграма, а разтворимото кафе съдържа приблизително 50 милиграма. Една доза еспресо от 30 мл съдържа около 60 милиграма кофеин.

Като общо правило се препоръчва да не се консумират повече от три до четири чаши кафе на ден. Хората с определени здравословни проблеми, например стомашни язви, синдром на раздразнените черва, рефлукс или сърдечни заболявания, трябва значително да ограничат приема на кафе.

