Кое е по-вредно - кафето или енергийните напитки? Отговорът от експерти

Да търсиш начин да си по-буден и концентриран не е слабост, а реакция на динамичното ежедневие. За едни решението е чаша ароматно кафе, за други - кен енергийна напитка. Но двете опции, макар и сходни на пръв поглед, далеч не действат по един и същи начин върху организма.

Чрез изданието Prevention диетолози разясняват основните разлики между тях и посочват коя напитка е по-разумно да присъства редовно в хранителния режим.

Кофеинът - еднакъв стимулант, различен ефект

„Кафето и енергийните напитки са доказани варианти за борба с умората, но не са взаимозаменяеми“, обяснява диетологът Саманта Питърсън.

И в двата случая основната активна съставка е кофеинът. При кафето количеството е относително предвидимо - около 96 милиграма в 240 мл сварена напитка според данни на клиниката „Майо“. При енергийните напитки обаче съдържанието може да варира значително, което прави ефекта по-трудно предвидим.

Заради това енергийните напитки се понасят по-добре от хора с висока кофеинова толерантност. „Те са подходящи за хора, които не са склонни към тревожност и внимават кога ги консумират. Но са по-малко щадящи по отношение на съня и нервната система, особено ако се приемат следобед“, предупреждава Питърсън.

Съставът - натуралност срещу добавки

Разликата в състава е съществена. „Кафето съдържа естествени съединения, включително антиоксиданти, които подпомагат цялостното здраве, освен че просто осигуряват тласък“, казва Питърсън.

Полифенолите в кафето са свързвани с по-добро сърдечно здраве и по-дълъг живот. Освен това в чистото кафе липсват добавена захар, изкуствени подсладители и ароматизатори - съставки, които често присъстват в енергийните напитки.

Как реагира тялото

Организмът не реагира еднакво на двете напитки. „Повечето хора усещат по-естествена реакция на кафе, докато енергийните напитки могат да имат непредвидими ефекти. За тези, които търсят фокус без свръхстимулация, кафето е по-стабилен избор“, обяснява Питърсън.

Енергийните напитки често предизвикват рязък прилив на енергия, последван от спад, особено ако съдържат захар.

Цена, удобство и индивидуална поносимост

Според диетолога Ейми Дейвис свареното кафе обикновено е по-достъпно като цена. Въпреки това за хора с чувствителен стомах или проблеми с киселинността енергийните напитки с ниско съдържание на кофеин може да бъдат по-лесни за понасяне. „При висока киселинност или храносмилателни проблеми може да е по-лесно да се консумира енергийна напитка с по-ниска киселинност“, допълва Питърсън.

Как да изберем по-безопасна енергийна напитка

Специалистите подчертават, че при определени ситуации енергийната напитка може да бъде разумен избор, но трябва да се подбира внимателно.

Ейми Дейвис препоръчва да се следи за:

по-малко от 10 грама добавена захар;

липса на изкуствени подсладители;

150 мг или по-малко кофеин;

добавки като витамини от група В, електролити или L-теанин.

Питърсън допълва, че варианти с натурални източници на кофеин като мате или чай могат да осигурят по-плавен и устойчив ефект. Колкото по-кратък е списъкът със съставки, толкова по-добре.

Кое е по-здравословно в дългосрочен план

„Кафето е по-здравословен избор за ежедневно пиене. То осигурява по-нежен енергиен тласък, съдържа антиоксиданти и включва значително по-малко добавки и преработка“, обобщава Дейвис.

И двете специалистки са единодушни - кафето е по-подходящо за ежедневна консумация, докато енергийните напитки трябва да останат резервен вариант за моменти, когато е необходим допълнителен стимул.

