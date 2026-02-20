Диетолози посочиха коя напитка най-добри топи мазнини по корема

Мазнините изпълняват жизненоважни функции в човешкото тяло - от съхраняването на мастноразтворими витамини до поддържането на телесната температура и защитата на вътрешните органи. Не всички мазнини обаче са еднакви. Особено притеснителна е т.нар. висцерална мазнина, която се натрупва в коремната кухина и обгръща органи като стомаха, черния дроб и червата. Именно тя е свързана със повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и метаболитни нарушения.

Според публикация на Eating Well съществува напитка, която може да помогне за намаляване на тези опасни натрупвания - кафето. Няколко научни изследвания подкрепят връзката между редовната му консумация и по-ниските нива на телесни мазнини.

Какво показват проучванията

Проучване от 2025 г., обхванало над 45 000 души, установява, че хората, които пият кафе - средно по 1,7 чаши дневно - имат значително по-малко висцерални мазнини в сравнение със тези, които не консумират напитката. Изследването подчертава, че макар малко количество висцерална мазнина да е необходимо за защита на органите, излишъкът повишава риска от сериозни заболявания.

Диетологът Меган Бърд посочва, че вероятно няколко механизма действат едновременно.

Кофеинът и метаболизмът

Един от най-често обсъжданите фактори е кофеинът. Добре известен със способността си да повишава енергията, той може да стимулира и метаболизма. Според Бърд експертите от години смятат, че именно ускоряването на метаболизма в покой стои зад връзката между кафето и отслабването.

Кафето обикновено съдържа повече кофеин от зеления чай, което може да има допълнителен ефект. Някои изследвания показват, че след консумация метаболизмът може да се ускори с 5-20% за поне три часа. Интересното е, че скорошно изследване не открива същия ефект при зеления чай, въпреки че и той съдържа кофеин.

Силата на антиоксидантите

Освен кофеина, кафето съдържа и значително количество антиоксиданти - между 200 и 550 милиграма на чаша. Това количество надхвърля съдържанието в зеления чай и червеното вино. Антиоксидантите предпазват клетките от увреждане, причинено от оксидативен стрес.

Проучване от 2024 г. установява връзка между по-високия прием на антиоксиданти и по-ниските нива на висцерални мазнини. Според д-р Бет Конлън, регистриран диетолог и специалист по хранене, особено важни са хлорогеновата киселина и кафестолът.

„Проучванията показват, че хлорогеновата киселина може да намали коремните мазнини, телесното тегло и обиколката на талията“, обяснява тя. Кафестолът също се свързва със спад в телесното тегло и обема на висцералните мазнини.

Влияние върху апетита

Кафето може да влияе и върху чувството за глад. „Кофеинът в кафето може да стимулира нервната система и потенциално да намали апетита“, посочва Конлън. Това би могло косвено да доведе до по-нисък прием на калории и постепенно намаляване на коремните мазнини.

Резултатите обаче не са еднозначни. Някои изследвания дават противоречиви данни за това дали кофеинът реално потиска апетита. Според по-старо проучване пиенето на кафе след хранене, а не преди това, е по-ефективно за намаляване на глада.

Конлон предупреждава, че пониженият апетит не означава, че храненията трябва да бъдат заменени със кафе.

Какъв вид кафе е най-подходящ

Начинът на приготвяне и добавките имат значение. „Ако добавите много мазнини и захар към кафето си, ползите може да не са толкова значителни, колкото при черното кафе“, казва Бърд.

За хората, които трудно приемат горчивия вкус, малко количество мляко или растителни алтернативи като овесено или бадемово мляко могат да бъдат разумен компромис, без да се добавя излишна захар.

Според Конлън времето също е важно - кафето е добре да се консумира през първата половина на деня, за да не нарушава съня.

В крайна сметка кафето не е магическо средство, но научните данни показват, че умерената му консумация може да бъде част от стратегия за контрол върху висцералните мазнини, особено когато е съчетана със балансирано хранене и активен начин на живот.

