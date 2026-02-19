Помагат ли наистина диетичните напитки за отслабване

Диетичните напитки са популярен избор за хора, които искат да поддържат теглото си или да свалят няколко килограма. Продават се като нискокалорични или безкалорични алтернативи на захарните напитки и изглеждат като лесно решение за намаляване на калориите. Но наистина ли помагат за контролиране на теглото?

Изследователи от университета „Джонс Хопкинс“ са се заели да отговорят на този въпрос, фокусирайки се върху възрастни с наднормено тегло и затлъстяване. Резултатите от проучването са неочаквани и повдигат нови въпроси относно ролята на диетичните напитки в контрола на теглото, пише БГНЕС.

Изследователският екип, ръководен от д-р Сара Н. Блейч, анализира данни от близо 24 000 възрастни, за да проучи как консумацията на диетични напитки се отразява на общия прием на калории. Те установяват, че около 10% от възрастните със здравословно тегло консумирали диетични напитки, в сравнение с около 20% от възрастните с наднормено тегло или затлъстяване, което предполага, че по-тежките хора са по-склонни да избират диетични напитки.

Сред възрастните със здравословно тегло, тези, които пиели диетични напитки, консумирали по-малко калории от тези, които пиели захарни напитки, което показва потенциална полза за намаляване на калориите. Въпреки това, моделът се различава значително при възрастните с наднормено тегло и затлъстяване. Въпреки че избирали диетични напитки, тези лица консумирали приблизително същото количество калории като тези, които пиели обикновени захарни напитки.

Изследователите отрили причината: много от тях компенсирали, като консумирали повече твърда храна, особено закуски. По-задълбочен анализ показва, че възрастните с наднормено тегло и затлъстяване, които консумирали диетични напитки, приемали значително повече калории от солени и сладки закуски в сравнение с техните връстници, които пиели захарни напитки.

Резултатите сочат, че само замяната на захарните напитки с диетични напитки може да не доведе до отслабване, особено при хора, които вече са с наднормено тегло или затлъстяване. Без промени в цялостните хранителни навици, спестените калории от диетичните напитки могат да бъдат компенсирани от увеличената консумация на закуски. За ефективен контрол на теглото от съществено значение е да се обръща внимание на цялостната диета, а не само на избора на напитки.

Проучването също така подчертава области, които се нуждаят от по-нататъшно изследване. Например, изследователите предлагат да се проучи дали диетичните напитки помагат на хората със здравословно тегло да поддържат теглото си във времето. Разбирането на това как различни групи от населението реагират на диетичните напитки би могло да изясни тяхната истинска роля в контрола на теглото. Контролът на теглото е сложен процес и се влияе от много фактори, които не се ограничават само до избора на напитки.

Независимо дали избирате диетични или захарни напитки, поддържането на балансирана диета и съзнателни хранителни навици остава от ключово значение. Диетичните напитки могат да намалят приема на захар, но не са гарантирано решение за отслабване, особено ако се съчетават с повишена консумация на висококалорични храни.

