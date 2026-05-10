Трабантите на пътя и витите български хора шашардисаха италианците

Преминаването на престижната колоездачна обиколка Джиро д'Италия предизвика невиждано шоу и истински фурор в населените места по трасето. БНТ научи, че италианските организатори са останали напълно очаровани и силно впечатлени от темперамента и горещото посрещане от страна на българската публика. Хиляди хора буквално окупираха улиците, облечени масово в емблематичния за състезанието розов цвят и въоръжени с атрактивни ръчно правени плакати в ръце.

Карнавал край Пазарджик: Сватби, балет и извънредни превозни средства

Креативността на българските фенове надмина всички очаквания, превръщайки спортното събитие в колоритен спектакъл на открито. Покрай асфалта се извиха традиционни хора, бяха забелязани изящни балетни стъпки и ексцентрични костюми. Най-голямата изненада за прелитащия колоездачен керван се оказа истинска сватба, чиито младоженци приветстваха спортистите директно от банкета. Заобикалящата среда също роди абсурдни и забавни контрасти. Ретро Трабант край Пазарджик прикова погледите, въпреки че изрично не беше част от официалните придружаващи автомобили, а самотен трактор също се превърна в импровизиран декор, без реално да участва в надпреварата.

Животинско царство и анимационни герои на асфалта

Колоритът на нашенските запалянковци съпровождаше състезателите през всяка минута от пробега им. Някои фенове бяха заложили на екзотиката, носейки огромни мексикански сомбрера, докато гордо развяваха български трибагреници. Покрай пътя тичаха ентусиасти, които носеха в ръцете си плюшена лисица или по-точно вълк, тъй като именно известният анимационен вълк Лупо е официалният талисман на Джиро д'Италия. По трасето имаше и други импровизирани „животни“ – едни зрители буквално яздеха надуваеми розови фламинго, а други бяха облечени в огромни надуваеми костюми на праисторически динозаври Ти-рекс.

Лов за трофеи с рибарски такъми

Един от най-емоционалните моменти за хората по трасето остана традиционното хвърляне на празни бутилки за вода (бидони) от страна на колоездачите. Спортните анализатори побързаха да разяснят, че това действие в никакъв случай не е знак на неуважение към зрителите. Точно обратното – феновете по трасето винаги се опитват да уловят изхвърлената бутилка, за да я запазят като ценен сувенир от любим колоездач. За да си гарантират успех в този своеобразен лов, някои от най-изобретателните български запалянковци бяха дошли напълно подготвени и оборудвани с дълги рибарски кепове, с които успешно прихващаха летящите трофеи.

