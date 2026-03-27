„БУЛФАРМА“ е генерален партньор на L’Etape Bulgaria by Tour de France 2026

Фирма „БУЛФАРМА“- собственикът на веригата лечебни заведения в София-УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Сердикамед“, Пловдив- УМБАЛ „Пълмед“, Бургас – УМБАЛ „Бургасмед“, Пазарджик-МС „Здраве“, Пещера- МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, Велинград - МБАЛ „Велимед“, е генерален партньор на L’Etape Bulgaria by Tour de France 2026 – най-престижно международно колоездачно състезание за любители.

Събитието ще се проведе на 4 и 5 юли 2026 г. в сърцето на Западните Родопи, а за втора поредна година компанията подкрепя турът по колоездене, като през 2026 г. поема ролята на негов генерален спонсор – ясен знак за дългосрочния ангажимент към спорта, активния начин на живот и общественото здраве.

Българският етап ще предложи на участниците две впечатляващи трасета от 112 км и 58 км по напълно затворени за движение на автомобили пътища. Маршрутът включва емблематичното изкачване до курорта Св. Константин на 1350м надморска височина, преминаване край живописния пейзаж на язовир Батак и финал в центъра на град Пещера, който ще е домакин на колоездачното състезание за трета поредна година.

Подкрепата на „БУЛФАРМА“ като генерален партньор отразява дългогодишния стремеж на компанията за насърчаване на културата на движение, превенцията и грижата за здравето. Чрез партньорството си с L’Etape Bulgaria by Tour de France през 2025 и 2026г. компанията подкрепя не само спорта, но и масовото участие на любители колоездачи, които приемат предизвикателството да премерят сили по трасе със световен престиж.

„За нас е чест да бъдем генерален партньор на L’Etape Bulgaria by Tour de France 2026. Вярваме, че спортът е ключов фактор за по-добро здраве, дисциплина и устойчив начин на живот. Подкрепата ни за това събитие за втора поредна година е естествено продължение на мисията на „БУЛФАРМА“. Радваме се, че можем да допринесем за развитието на спортната култура в България и за утвърждаването на страната ни като домакин на международни спортни събития от такъв ранг“, заявиха от ръководството на „БУЛФАРМА“.

С участието си като генерален партньор през 2026 г. „Булфарма“ затвърждава позицията си на социалноотговорна компания, която подкрепя значими каузи и насърчава активния начин на живот като основа за по-здраво общество. Компанията вярва, че личният пример е най-добрият мотиватор, затова и тази година ще се включи в събитието с отбор от свои служители.

Повече информация за L’Etape BULGARIA вижте на https://bulgaria.letapeseries.com/

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com