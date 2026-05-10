София влиза в режим „Джиро“ за големия финал

София е домакин на финала на третия етап от „Джиро д'Италия“, а столицата се подготвя за едно от най-мащабните спортни събития на годината. Преди кулминацията на деня столичани и гости на града ще могат да се включат във велошествието „София кара Giro“, което ще бъде водено от кмета Васил Терзиев. Заради надпреварата вече са въведени сериозни ограничения на движението и мащабни промени в градския транспорт в централните и източните части на София.

Велошествие преди големия финал

Подгряващото събитие „София кара Giro“ ще започне от Орлов мост и ще събере любители на колоезденето преди пристигането на професионалните състезатели. След финала на шествието участниците ще могат да се разположат по бул. „Цариградско шосе“ или около площад „Цар Освободител“, където ще бъде финалният спринт на колоездачите.

Организаторите очакват засилен интерес към събитието, тъй като за първи път София приема финал на етап от легендарната италианска обиколка.

Ключови булеварди и площади вече са затворени

Столичната община въведе временна организация на движението още от 7 май, а ограниченията ще останат в сила до 11 май. Забранени са влизането, престоят и паркирането на автомобили в редица централни райони.

Сред най-засегнатите места са площад „Николай Гяуров“, площад „Народно събрание“, пространството около паметника „Цар Освободител“ и районът около храм-паметника „Св. Александър Невски“. Ограниченията обхващат също бул. „Цар Освободител“, ул. „15-ти ноември“ и ул. „19-ти февруари“.

Големи промени по „Цариградско шосе“ и центъра

От тази сутрин ограниченията се разшириха и към други ключови точки в града. Забранени са престоят и паркирането по улиците „Оборище“, „11-ти август“, „Дунав“ и „Московска“, както и около площад „Александър Невски“.

От 12:00 часа поетапно се ограничава движението по бул. „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Цариградско шосе“. Ограничения има и по ул. „Самоковско шосе“ от разклона за село Горни окол до бул. „Копенхаген“.

Вечерни ограничения и специален режим за транспорта

Тази вечер временно ще бъде ограничено движението и по улиците „6-ти септември“, „Аксаков“ и „Ген. Гурко“. След 21:00 часа по ул. „Ген. Гурко“ ще бъде осигурено преминаване за превозните средства от градския транспорт.

Общината предупреждава, че движението в центъра ще остане силно затруднено в часовете около финала на етапа.

Промени в автобуси, тролеи и нощни линии

Заради колоездачната надпревара се променят маршрутите на десетки автобусни линии, сред които 9, 72, 73, 76, 84, 94, 184, 204, 213, 280 и 604. Засегнати са и нощните линии N1, N2, N3 и N4.

Част от спирките около площадите „Св. Александър Невски“, „Княз Александър I“ и „Паметник Левски“ временно няма да работят, като ще бъдат разкрити временни спирки за прекачване.

Сериозни промени има и при тролейбусните линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11. Някои маршрути ще бъдат разделени, а други съкратени до ключови точки като площад „Сточна гара“, кино „Одеон“ и площад „Авиация“.

Метрото минава на делнично разписание

За да поеме очаквания засилен пътникопоток, метрото днес ще се движи по делнично разписание по всички линии.

От Столичната община призовават гражданите предварително да се информират за временната организация на движението, да използват градски транспорт и да планират внимателно придвижването си в деня на финала.

