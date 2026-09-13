Нещо невиждано в София. Ключов булевард неузнаваем
5000 яхнаха велосипедите
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5000 яхнаха велосипедите
Велошествие с Васил Терзиев, блокирани булеварди и мащабни промени в трафика заради историческия етап
Повдигнат беше въпросът за пилеене на енергия
Спортни знаменитости, сред които Евгения Раданова и Йордан Йовчев, поведоха традиционното пролетно велошествие и атлетически крос
Раданова, Йовчев и още куп спортисти подкрепиха инициативата
Хиляди се включиха в инициативата за по-чист въздух
Въвежда се временна организация на движението за провеждане на велошествие, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Сборен пункт на участниците въ...
София/Варна. Велошествие в защита на Арктика се провежда днес в София, и Варна, съобщават от Грийнпийс-България. Събитието се провежда за втора поредн...
София. По случай Световния ден за ходене на работа с колело в столицата ще се проведе велошествие, организирано от сдружение „Велоеволюция". Сдружение...
София. Пореден ден на сутрешни протести с чаша кафе в ръка пред парламента. Това утро протестиращите блокираха движението по бул. „Цар Освободител" от...