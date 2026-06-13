Колоездач от Джиро д'Италия е в "Пирогов" след тежкото падане край Мерданя
32-годишният състезател е със счупен таз, а състоянието му остава стабилно
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32-годишният състезател е със счупен таз, а състоянието му остава стабилно
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